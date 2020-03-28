Российские и украинские звезды снялись в клипе Гудкова «Самоизоляция»

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28.03.2020, 7:08, Новости дня

Шоу «Вечерний Ургант» и «Музыкальная студия Александра Гудкова» представили клип «Самоизоляция» о том, что нужно оставаться дома во время пандемии коронавируса.

«Специальное видео от «Музыкальной студии Александра Гудкова» и всех звезд российской эстрады о важности самоизоляции. Оставайтесь дома!» – говорится в сообщении Первого канала. 

Песня записана на мотив хита 1992 года немецкой группы La Bouche «Be My Lover», пишет «Страна.ua».

В клипе используются фрагменты домашних видео российских и украинских звезд: Ивана Урганта, Филиппа Киркорова, Ильи Прусикина, Данилы Поперечного, Федора Смолова, Ольги Бузовой, Тимати, Павла Деревянко, Лолиты Милявской, Нади Дорофеевой, Монатика и других – пишет «Чемпионат».



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