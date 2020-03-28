WSJ – европейские и американские покупатели стали отказываться от саудовской нефти несмотря на скидки

28.03.2020, 7:00, Новости дня

Несмотря на серьёзное сокращение отпускных цен на нефть эр-Риядом НПЗ Европы и Америки начали прекращать закупку саудовского сырья — многим из них просто негде его хранить, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, такая ситуация скорее всего не даст Саудовской Аравии долго продолжать «ценовую войну» с Россией.



Reuters

Европейские и американские нефтеперерабатывающие заводы стали отказываться от закупок нефти у Саудовской Аравии несмотря на снижение королевством отпускных цен на сырьё, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников и нефтетрейдеров. Как подчёркивается в материале американского издания, такое положение дел может означать, что эр-Рияд не сможет долго продолжать ценовую войну и битву за свою долю на нефтяном рынке.

Как напоминают корреспонденты WSJ, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ранее в этом месяце заявила, что снизит отпускные цены на свой товар, а к апрелю увеличит добычу нефти на 2,5 миллионов баррелей в день; так эр-Рияд отреагировал на отказ РФ сократить производство «чёрного золота» по просьбе ОПЕК. Сокращение спроса на нефть сначала в Китае, а затем и в остальном мире привело к обвалу нефтяных котировок, отмечают журналисты.

Между тем, на фоне ослабления потребности в сырье в Европе и США, Саудовской Аравии становится всё сложнее находить покупателей на этих рынках, подчёркивают авторы статьи. По данным WSJ, перед европейскими и американскими НПЗ уже встала проблема нехватки объёма нефтехранилищ, что мешает им закупать дополнительные объёмы сырья.

Как сообщают нефтетрейдеры, по Саудовской Аравии также ударило и сокращение спроса на нефть в Индии, которая на этой неделе ввела у себя жёсткие карантинные меры для борьбы с распространениеем коронавируса. Согласно информации транспортно-логистической компании Gulf Agency Company Ltd, как минимум 52 индийских порта в результате были вынуждены отменить заказы на покупку нефти по форс-мажорным обстоятельствам.

Тем временем, цена нефти Brent, к которой в Европе привязаны котировки высококачественных марок саудовского сырья, упала так сильно, что оказалась значительно ниже урезанных эр-Риядом отпускных цен на его нефть — а это, вероятно, означает, что эр-Рияду придётся в следующем месяце для поддержания конкурентоспособности предложить покупателям ещё более серьёзные скидки, пишет WSJ. Как отмечают журналисты газеты, хотя нефтяные котировки на мировых спотовых рынках сильно варьируется, Саудовская Аравия, как правило, фиксирует для покупателей новые отпускные цены ежемесячно.

Отказываются, впроем, не только от саудовского сырья: как поведал WSJ европейский нефтетрейдер, японская оптовая компания, работающая в Европе, выставила на продажу партию нефти из Объединённых Арабских Эмиратов с 10-процентной скидкой, поскольку не может найти на неё покупателей.

Сокращение эр-Риядом отпускных цен на нефть было направлено на то, чтобы отвоевать часть европейского рынка от России, упоминается в материале WSJ. Между тем, как сообщают трейдеры, РФ смогла перенаправить свой нефтяной экспорт из Европы в Китай, где в последнее время начался осторожный рост спроса, говорится в статье.