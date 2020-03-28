 

Дима Билан назвал причиной боязни онлайн-выступлений состояние здоровья

28.03.2020, 6:53, Разное

Эстрадный исполнитель Дима Билан в новом Instagram-посте назвал причину своего страха перед онлайн-выступлениями. Именно в таком формате начали сейчас организовывать концерты многие звёзды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса.
Во-первых, Дима Билан в последнее время очень устаёт, хотя и не посещает общественные места: певец много работает, ездит в студию, которую заранее хорошо проветривают, после неё отправляется домой, и так уже много дней подряд. Во-вторых, из года в год каждой весной исполнитель болеет бронхитом, что на фоне распространившегося по планете коронавируса особенно опасно для здоровья. По этой причине артист пока отказался от участия во всех предлагавшихся ему онлайн-концертах.

«Мне на самом деле боязно ходить теперь даже на онлайн-мероприятия»,– честно признался Дима Билан, заранее поблагодарив поклонников за понимание. Певец не ошибся: в комментариях Instagram-подписчики одобрили решение знаменитости пересидеть некоторое время дома ради собственного здоровья.



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