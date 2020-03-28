Мнение: “Тайна Катынского расстрела”

28.03.2020, 6:51, Разное

Тут оказывается достаточно известный у нас американский историк Гровер Ферр выпустил новую книгу, да не простую, а по Катыни.

Ферр получил широкую известность выпустив книгу посвященную хрущевским фальсификациям связанным с XX съездом и кампанией десталинизации, которая нанесла огромный ущерб СССР.

Книга эта была весьма неплоха (кто не читал, почитать можно вот тут https://avidreaders.ru/read-book/antistalinskaya-podlost.html), так что определенный кредит доверия у автора имеется. Ну а тут значится Катынь.

В Твери презентовали книгу о масштабной исторической фальсификации «Катынского дела»

Книга «Тайны Катынского расстрела: доказательства, решение» была презентована 25 марта в Твери. Ее уникальность обусловлена широтой представленных доказательств и кругом лиц, которые принимали участие в создании этого проекта.

Автор книги – американский профессор (университет Монтклер, США) Гровер Ферр во время онлайн-связи признался, что изначально он нисколько не сомневался в официальной версии Катынской трагедии, обвинявшей в расстреле нескольких тысяч граждан Польши сталинский режим. Но позже, когда он попытался изучить доказательную часть этих обвинений, возникли серьезные несостыковки широко тиражируемых фактов, которые требовали дополнительного изучения. И это изучение привело автора к однозначной позиции: официальная версия Катынского расстрела – результат масштабной фальсификации Геббельса , направленной на внесение раскола между союзниками накануне Тегеранской конференции.



Гровер Ферр, профессор-медиевист, который в дополнение к своей основной специальности, изучают эпоху СССР 20-50х годов.

Такой же версии придерживается и один из благотворителей, на чьи деньги была издана эта книга в России, Анатолий Вассерман. В принципе книга, изданная тиражом в 1000 экземпляров, – народный международный проект, реализованный на средства людей из России, Америки, Франции, Болгарии, желающих знать правду, не отшлифованную под ту или иную идеологическую задачу.

Почти 80 лет широко тиражируется версия о причастности Советского Союза к расстрелу поляков в Катынском лесу под Смоленском, что в 18 км от Витебска. Первый президент СССР Михаил Горбачев в годы своего правления признал вину государства в этой трагедии. Казалось бы, вопрос исчерпан, но не все согласны с таким раскладом. Действительно, осенью 1939 года 6300 поляков были заключены в лагерь, находившийся на территории Нило-Столобенской Пустыни на озере Селигер. Есть стойкое мнение, что позже они были расстреляны, список погибших высечен на могилах мемориала в Медном. Парадокс, но многие из объявленных умершими, фигурировали в качестве живых в различной документации и после 1940 года. Личные жетоны с их именами были найдены и во время раскопок на Западной Украине.

Именно гитлеровцы в апреле 1943 года сообщили миру о «небывалом преступлении большевиков» – расстреле тысяч польских офицеров в Катынском лесу.

Немецкое расследование началось в феврале 1943 года, на основании показаний местных жителей, якобы ставших свидетелями того, как в марте-апреле 1940 года сотрудники НКВД привозили в Катынский лес пленных поляков, которых больше никто не видел живыми.

Новость об уничтожении НКВД польских офицеров неизбежно должна была вызвать разрыв отношений Советского Союза и находившегося в Лондоне правительства Польши в изгнании.

В феврале 1946 года «Катынский расстрел» стал одним из эпизодов, рассматривавшихся Нюрнбергским трибуналом. Советская сторона, обвиняя в расстреле Германию, тем не менее, не сумела доказать свою правоту в суде. Приверженцы версии «преступления НКВД» склонны рассматривать такой вердикт в свою пользу, однако их оппоненты с ними категорически не согласны. В качестве доказательств они приводят факты: гильзы от немецкого оружия, характерный именно для германской стороны способ связывания пленных и многие другие.

В годы «перестройки» в советских архивах якобы были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что расстрел поляков был произведён НКВД с личной санкции Сталина. Впоследствии было выпущено заявление ТАСС, в котором Советский Союз признавал вину за расстрел, объявляя его «одним из тяжких преступлений сталинизма». Главным доказательством вины СССР ныне принято считать так называемый «пакет номер 1», хранившийся в секретной особой папке Архива ЦК КПСС.

Между тем исследователи обращают внимание на то, что документы из «пакета номер 1» имеют огромное количество несоответствий, позволяющих считать их подделкой. Подобного рода документов, вроде бы свидетельствующих о преступлениях сталинизма, на рубеже 1980-1990-х годов, появилось очень много, однако большинство из них были изобличены как фальшивки. Однако сторонники версии «виновности нацистов» резонно замечают, что расследование Главной военной прокуратуры проводилось в годы, когда тезис о «советской вине за Катынь» поддерживался руководителями РФ, а следовательно, говорить об объективном расследовании не приходится. Сегодня военные ведомства готовы обнародовать новые документы из закрытых архивов, которые прольют свет на эту историю.

Пока известно только одно: из более 6 тысяч поляков, предположительно расстрелянных под Катынью, эксгумировано немногим более 240 тел, из которых идентифицировано только 16. Причем раскопки проводились исключительно польской стороной.

Участники круглого стола, а именно так можно позиционировать презентацию книги, в которой приняли участие исследователи истории из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Смоленска и США, договорились о продолжении непредвзятого изучения фактов Катынской и Медновской трагедий. « Нас интересует только правда», – заявил издатель русского перевода книги американского автора Михаил Кормушкин.

Объявлен сбор средств на очередной проект по изучению неоднозначных страниц предвоенной и военной истории СССР. В частности, стоит задача провести историческую реконструкцию событий в Катыни и Медном с привлечением экспертов –криминалистов силовых ведомств и на основании этой реконструкции снять документальный фильм.

Также предложено установить в мемориальном комплексе в Медном, в Катыне и в Ниловой Пустыни, где временно содержались польские военнопленные, информационные стенды с фактами, альтернативными официальной версии. С тем, чтобы до окончательного торжества истины, над общественном сознанием не довлела единственная и, по мнению, участников круглого стола и автора книги, спорная точка зрения.

Светлана ФИНЕВИЧ

https://vedtver.ru/news/society/v-tveri-prezentovali-knigu-o-masshtabnoy-istoricheskoy-falsifikatsii-katynskogo-dela/ – цинк

Книгу обязательно прикуплю и как доберусь до прочтения, сделаю обзор.

Разумеется, никакой тайны в Катыни нет – поляков расстреляли немцы.

PS. Примечательно, что сюжет о презентации этой книги прошел на телеканале "Звезда" (с говорящим названием "Дело рук Геббельса" https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/20203262319-p9LUD.html) , а в Законодательном Собрании Тверской области http://www.zsto.ru/index.php/press-tsentr/novosti-zakonodatelnogo-sobraniya/11041-istoriyu-ne-perepisat назвали исследование Ферра фактическим и лишенным политической подоплеки.

Автор развенчивает широко муссируемый на Западе факт о якобы имевшем место расстреле сотрудниками НКВД СССР пленных польских офицеров в Катынском лесу. 6 300 поляков были уничтожены в 1940 году. Расстрелы происходили в Катыни (самое большое захоронение, под Смоленском), селе Пятихатки (под Харьковым, Украина) и поселке Медное (под Калинином, ныне Тверь). На основе этого факта сталинского террора пропагандисты всех мастей сейчас демонизируют Советский Союз, да и нынешнюю Россию. Особенно усердно стараются современные польские политики.

– Устраивать политические пляски на костях погибших в период репрессий тридцатых-сороковых годов в СССР – это недопустимо. В вопросе Катынской трагедии – это трагедия не только Польши, но и России. Этого не надо забывать, надо поставить точку. И не развешивать ярлыки, а извлечь из нашей общей истории необходимые уроки. Отрадно, что исследование американского историка лишено какой-либо политической подоплеки. Лишь факты, – заявил заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, руководитель Тверского отделения Российского военно-исторического общества Виктор Константинов.

Если честно, не очень верю, что при Путине откажутся от тирражирования геббельсовской версии Катыни, но уже после Путина, возможны варианты, тем более есть и решение суда о том, что поляков расстреляли в 1941 году и работы историков на эту тему, да и отношения с Польшей стремящиеся к точке замерзания этому благоволят. Ну а книга Ферра в долгосрочной перспективе может этому поспособствовать. Но сначала ее конечно нужно прочитать, чтобы понять, так ли она хороша, как ее расхваливают.