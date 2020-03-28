 

Лукашенко оценил обстановку на границах с Россией и Польшей

28.03.2020, 6:30, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко утверждает, что россияне продолжают ездить в Белоруссию и после закрытия границы в связи с распространением коронавируса.

«Больше всего, откровенно вам скажу, меня волнует Россия», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ. 

Как сообщил Лукашенко, «от РФ не закроешься». По его словам, Белоруссия «не будет закрываться», хотя сама РФ «попробовала закрыться».

Лукашенко сказал, что «попросил главу администрации, генерала вчерашнего КГБ» Игоря Сергеенко «своими методами посмотреть, что происходит на границе». На границу «послали группы».

«Слушайте, как ездили, так и ездят. Только не прямо по этой дороге – свернули, объехали», – сказал белорусский президент, добавив, что «людям ты не запретишь».

Кроме того, за сутки «где-то 136 человек туда-сюда ходили» через границу с Польшей, которая также закрыла границы и ограничила въезд иностранцев. Лукашенко пояснил, что спекулянты торгуют «каким-то тряпьем и каждый день перемещаются».

Напомним, Лукашенко заявил, что новый коронавирус и ситуация вокруг него могут быть рукотворными. Сам он не пользуется маской и респираторами, а также не стал отказываться от рукопожатий для защиты от коронавируса.

Правительство РФ закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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