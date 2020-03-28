Технологии: Сколько живет коронавирус и как во сне улучшить память. Последние новости медицины

28.03.2020, 6:24, Разное

Коронавирус – не лабораторная разработка, способен ли искусственный интеллект найти бомбу и как ожирение связано с плохой экологией. Обзор медицинских новостей.

Время жизни коронавируса

Сверхвысокая скорость заражения COVID-19 воздушно-капельным путем и способность вируса выживать вне человеческого тела делают его особенно опасным.

Американские ученые обнаружили, что возбудители нового смертельного заболевания в воздухе могут держаться до трех часов, а на пластиковых и нержавеющих металлических поверхностях – до трех суток, стеклянных и деревянных поверхностях – до четырех.

И погибают в течение одной минуты в результате дезинфекции поверхностей спиртом и (или) 0,5%-м раствором перекиси водорода.

Ученые также смогли доказать, что коронавирус нового типа COVID-19 – не “биологическое оружие” и “не сбежал” из какой-нибудь лаборатории.

Ученые проследили эволюцию вируса, сравнили его структуру с другими коронавирусами и пришли к выводу, что вирус возник в результате естественных процессов.

Анализ геномного секвенирования нового коронавируса показал, как именно инфекция могла перейти от животного к человеку.

Выяснилось, что новый вирус эволюционировал так “удачно”, что смог без преград проходить в клетку через ACE2-рецепторы. И этот процесс невозможно создать искусственным образом.

Искусственный интеллект научили “вынюхивать” бомбы и наркотики

Нейроморфные аппаратные системы искусственного интеллекта способны слышать и видеть, а теперь благодаря исследователям из крупной американской корпорации Intel и Корнельского университета приобрели способность чувствовать запахи.

Обученный нейроморфный чип с высокой точностью и с первого раза идентифицирует в воздухе до 10 опасных веществ. Система успешно узнавала каждый запах, при этом не нарушая память о предыдущем изученном.

Работа этого устройства основана на принципах функционирования человеческого мозга. Базовым элементом являются искусственные нейроны, которые пропускают через себя сигналы и формируют подобно нейронам мозга межнейронные связи. Чтобы научить “искусственный” нос распознавать запахи, исследовательская группа создала нейронный алгоритм, основанный на обонятельной системе головного мозга.

Эта разработка в скором будущем сможет помочь обнаруживать запахи взрывчатых веществ и наркотики, мониторить выбросы опасных и вредных веществ в окружающую среду и успешно использоваться в медицинской диагностике.

Во время сна запахи помогают улучшить память

Израильские ученые создали новую модель для запоминания и фиксации информации. В основе новой методики использовали определенные запахи, которые активизировали процессы памяти в головном мозге.

Дело в том, что спящий мозг может рассортировывать, осмысливать и запоминать всю поступившую за день информацию. Теперь выяснилось, что эти процессы во время сна можно усиливать с помощью запахов.

В эксперименте участвовали 30 человек. Их попросили поочередно запомнить сочетание слов, представленных на левой и правой стороне экрана монитора. При этом все участники вдыхали определенный аромат.

На втором этапе исследуемым во время сна давали тот же запах, что и во время бодрствования.

Используя электроэнцефалограмму (ЭЭГ), ученые регистрировали мозговую активность в период сна у всех участников исследования. Проанализировав результат ЭЭГ, научная группа заметила, что одностороннее поступление аромата по-разному активировало правое и левое полушарие мозга. Активность электрических сигналов консолидации памяти была выше в получившем запах полушарии.

Когда после пробуждения участников попросили вспомнить заученные до сна слова, ученые заметили, что память была значительно лучше для слов на той стороне мозга, которая активизировалась запахами.

Ученые утверждают, что новое исследование поможет восстановить функции памяти при серьезных патологических процессах (инсульте, травматическом поражении мозга, деменции).

Грязный воздух виновен в ожирении

Чтобы выяснить, почему это происходит, исследователи из Университета Колорадо в Боулдере проанализировали микробиом 101 человека и степень загрязнения воздуха в районах, где жили участники эксперимента.

Ученые выяснили, что именно грязный воздух уничтожает в кишечнике полезные микробы. Выводы показали, что из всех загрязнителей, измеренных в исследовании, озон на сегодняшний день оказал наибольшее воздействие на кишечник. Он образуется в результате распада выхлопных газов автомобилей и промышленных выбросов в лучах солнечного света, попадая в организм с вдыхаемым воздухом. Всемирная организация здравоохранения отнесла озон к веществам беспорогового действия, когда любая концентрация этого токсичного вещества опасна для здоровья человека.

Именно благодаря попадаемому в кишечник человека озону начинают размножаться бактерии вида Bacteroides caecimuris.

Бактериоды относятся к условно-патогенной флоре и в большом количестве могут провоцировать развитие множества заболеваний ЖКТ. В том числе стать причиной ожирения.