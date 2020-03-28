В костромской больнице находятся трое подростков с подозрением на коронавирус

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28.03.2020, 6:18, Новости дня

В детском инфекционном отделении окружной больницы №1 Костромы с подозрением на коронавирус находфтся трое подростков. Все они в составе организованной группы вернулись из Великобритании. Анализы пока не готовы — их отправили в Москву, передает ГТРК "Кострома".

Как рассказал Александр Кокоулин, руководитель управления Роспотребнадзора, у ребят были простудные явления. Сейчас двое уже без признаков ОРВИ. Сопровождающие их взрослые здоровы и находятся на карантине дома.

С завтрашнего дня в Костроме начинает работать "карантинный патруль". Он будет проверять соблюдение введенных ограничений в работе. Торговые центры, кафе, сауны, рынки, салоны красоты должны быть закрыты. С 28 марта работать в городе имеют право только продовольственные магазины, аптеки и медицинские учреждения. Все нарушители будут оштрафованы, пообещала Ольга Еремина, заместитель губернатора.

На горячую линию для тех, чьи права нарушают работодатели, уже начали поступать. Будущая неделя официально объявлена нерабочей. Если работодатель с этим не согласен — звоните, разберемся, сказал Денис Нестеров, руководитель государственной инспекции труда Костромской области. Номер линии: 62-42-48.

Сейчас на самоизоляции под наблюдением врачей — 471 человек. Семерых нарушителей карантина ждет штраф. 90 жителей области благополучно вернулись к обычной жизни после двухнедельного карантина.

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ГТРК "Кострома"



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