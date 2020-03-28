 

Театр с доставкой на дом: онлайн-трансляции популярных постановок

28.03.2020, 6:18, Новости дня

Сегодня в свой профессиональный праздник театры наперебой транслируют спектакли. В 20:00 по московскому времени журнал "Театр" на своем сайте транслировал "Кармен" российского режиссера Дмитрия Чернякова, созданную для одного из самых знаменитых оперных фестивалей мира в Экс-ан-Провансе.

"До сих пор не могу забыть овацию, которой наградила его французская публика на премьере. "Кармен" Чернякова, на мой взгляд, один из лучших образцов психологического театра", — рассказала главред "Театра" Марина Давыдова.

Сегодня же свою версию истории про роковую цыганку бесплатно выдала Берлинская филармония. Дирижер — Даниэль Баренбойм.

Метрополитен опера показал "Зигфрида" Вагнера в постановке Робера Лепажа.

Пермский театр оперы и балета делился со всеми копродукцией, вместе с Королевской оперой Версаля представляя "Фаэтон" Люлли, музыкальную трагедию в 5 действиях с прологом.

В Большом театре — "Лебединое озеро" Юрия Григоровича со Светланой Захаровой, Денисом Родькиным и Артемием Беляковым.

Мариинский выложил концерт — открытие Мариинского-2. Дирижер — Валерий Гергиев. Среди исполнителей — Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Ольга Бородина, Екатерина Семенчук, Денис Мацуев, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина, Леонидас Кавакос.

В Электротеатре Станиславский — "Проза", опера Владимира Раннева. Спектакль на русском языке с английскими субтитрами транслировался во "ВКонтакте".

В Самарском театре оперы и балета — "Баядерка" в постановке Габриэлы Комлевой.

"Баядерка" же, но от Начо Дуато в Михайловском театре. Дирижер — Павел Сорокин. Главные партии исполняют Анжелина Воронцова, Виктор Лебедев, Андреа Лашшакова. Этот фильм-балет создан компанией Bel Air Media для телеканала Mezzo.

Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и сервис Okko представили три спектакля в постановке режиссера Александра Тителя: "Войну и мир" Прокофьева (дирижер — Феликс Коробов), "Хованщину" Мусоргского (дирижер — Александр Лазарев) и "Пиковую даму" Чайковского (дирижер — Александр Лазарев).

Ла Скала отвлекает от тревожных мыслей "Спящей красавицей" в постановке Рудольфа Нуреева, где в главных партиях Полина Семионова и Тимофей Андриященко.

Ковент-Гарден на странице театра в Facebook показал прокофьевских "Петю и волка". Хореограф — Мэтью Харт, дирижер — Пол Мерфи. В ролях: Сергей Полунин, Уилл Кемп, Килиан Смит.



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