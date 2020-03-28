Роспотребнадзор напоминил о мерах профилактики коронавируса среди детей

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28.03.2020, 6:18, Новости дня

Родителям необходимо оставлять детей дома, их контакты с другими людьми лучше всего полностью исключить, а если это невозможно, то максимально ограничить.

О мерах профилактики напомнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отмечают, что жилые помещения необходимо проветривать, хотя бы раз в день проводить влажную уборку и дезинфекцию. Кроме того, нужно обеззараживать все предметы, вносимые в дом, в том числе, упаковки с продуктами, напоминает "Россия 24".

Дети должны знать: за пределами дома нельзя прикасаться руками к лицу, дверным ручкам, поручням и стенам. При возвращении домой сразу обработать руки дезинфицирующим средством, раздеться и вымыть мылом все открытые участки кожи, особенно лицо, прополоскать рот и промыть нос.

 



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