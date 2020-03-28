Российские военные продезинфицировали второй пансионат для пожилых в Италии

28.03.2020, 6:16, Новости дня

Российские военные специалисты провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Каса Рипозо» в итальянской провинции Ломбардия, сообщило Минобороны России.

«Каса Рипозо» находится городе Немуро. Расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций продезинфицировали более 1,5 тыс. кв м внутренних помещений.

Российская техника также обработала подъездные пути к пансионату, передает РИА «Новости».

Был проведен осмотр еще двух объектов в провинции, чтобы определить объем предстоящих работ.

Напомним, первым был продезинфицирован пансионат «Мартино Занки» в пригороде Бергамо.

В пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.