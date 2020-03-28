 

Москва пытается использовать распространение пандемии COVID-19 для отмены санкций – МИД Украины

28.03.2020, 6:15, Новости дня

Россия пытается использовать пандемию коронавирусной инфекции для отмены санкций. Об этом заявили в МИД Украины по случаю шестой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, принятой в ответ на оккупацию Россией Крыма.

“Москва пытается использовать распространения пандемии COVID-19 для отмены санкций, что в который раз показывает истинную сущность ее агрессивной политики. Именно солидарность и ответственное поведение государств должны стать основой для объединения наших усилий в противодействии вирусу. Лишь выполнение требований международного права является залогом недопущения распространения вируса агрессии и реваншизма, а затем может быть основанием для отмены санкций”, – сказано в сообщении.

Украинские дипломаты назвали показательным, что в марте 2014 года только 11 стран во главе с Россией выступили против резолюции.

“Игнорируя мнение международного сообщества, Москва не только не прекратила незаконной оккупации Крыма, но и продолжила вооруженную агрессию против Украины на Донбассе.Своими агрессивными действиями против территориальной целостности и суверенитета Украины российский режим подрывает основополагающие принципы международного права, на которых базируются современные международные отношения, мировая безопасность и стабильность”, – заявили в МИД.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с агрессией против Украины международное сообщество ввело против российских компаний и отдельных лиц экономические санкции, которые продлевались и ужесточались.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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