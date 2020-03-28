 

У Тилля Линдеманна не обнаружили коронавирус

28.03.2020, 6:15, Новости дня

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн прошел тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Об этом говорится на официальной Facebook-странице группы.

“Тилль Линдеманн был госпитализирован вчера вечером. Тилль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на коронавирус был отрицательным”, – говорится в сообщении.

Till Lindemann wurde gestern Abend vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen. Till hat eine Nacht auf der…

Posted by Rammstein on Reede, 27. märts 2020

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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