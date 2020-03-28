 

Разумков о возможных отставках в Кабмине: Пока предложений не поступало

28.03.2020, 6:15, Новости дня

Вопросы кадровых перестановок в правительстве на сегодняшний день не обсуждаются. Об этом вечером 27 марта на брифинге после совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков. Трансляцию вел телеканал “Прямий”.

“По состоянию на сегодня предложений от правительства о кадровых изменениях в Верховную Раду не поступало. Нет ни обращения премьер-министра, ни других [членов правительства]”, – сказал он.

Отвечая на вопрос, высказывались ли претензии к членам правительства на заседании фракции “Слуги народа”, Разумков заявил: “Всегда могут быть люди, которые чем-то довольны или чем-то недовольны, но какой-то конкретики не было”.

О том, что в ближайшее время могут быть уволены министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец, сегодня писала “Украинская правда”, ссылаясь на источник в пропрезидентской фракции “Слуги народа”. Такую же информацию обнародовало издание LB.ua. 

По данным СМИ, Емца может заменить экс-глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов. О кандидатуре на должность главы Минфина не сообщалось.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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