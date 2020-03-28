Мнение: Невероятные приключения больного коронавирусом Лещенко в России

28.03.2020, 6:06, Разное

В отличие от многих злых товарищей мне очень жалко Льва Валериановича. Вокруг него – сплошные лжецы и негодяи. Что его концертный директор (как он посмел врать о врачах), что лучший друг Владимир Винокур (насквозь лживый человек), – врут не переставая. 78-летний Лев Валерианович, хотя детей у него нет, работает на износ. Может, ради племянников? Гастроли в Канаде и США в конце апреля – начале марта, по возвращении – концерт с хором ансамбля Александрова в Театре Советской Армии (на фото), потом визит на День рождения к сестре композитора Крутого (оказалось, там был даже пресс-секретарь президента(!), и до кучи – заболевший Игорь Николаев (уже – в больнице Коммунарке), а еще толпа знаменитостей, включая талантливейшего Александра Розенбаума, к примеру. Потом – к Малахову, где – тоже полная студия народа, да еще и снова – знаменитости.

Пока болезнь проявила себя, и поставили точный диагноз, прошло полторы недели. Очень активной, как выясняется.

Также оказалось, что директор оговорил врачей, якобы, по его словам, все это время Лещенко, заболевший по возвращении, умолял врачей увезти его в больницу, а его не везли. Откровенно врал. Лещенко было не до этого, как теперь мы все видим.

Потом оказалось, что врал и Винокур. Не навещал он друга в больнице. Иначе сейчас сидел бы на карантине. А говорил с ним по телефону, и о его реальном состоянии и диагнозе ничего не знал. Не будьте такими, как Винокур, не придется краснеть. Говорите всегда правду.

Все происходящее очень сложно осознать. Но теперь пора понять. Сидите дома. Оставьте свои любимые привычки – включая ресторанчики, путешествия, табак и выпивку, подрывающие иммунитет. Не заболеете вы – заболеют, и возможно – очень тяжело, ваши близкие. А бывшего слесаря, не закончившего ГИТИС, как его теперь называют, Льва Валериановича очень жалко. На старости лет перезаражал кучу народа, вероятнее всего. И ругают его изо всех сил. Главное, чтобы он теперь выздоровел. Но, говорят, стабилизировали состояние. А то ведь волна народного негодования – она такая мрачная. Уже некоторые интересуются, не припаять ли старичку уголовную статью, как в США – это ведь “биологический терроризм”. Полно вам. Он в самом деле не знал, что возможно такое. А вы знали, когда все только начиналось?

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