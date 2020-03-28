Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома»

28.03.2020, 5:53, Разное

Испанский певец, автор песен, продюсер и актёр Энрике Иглесиас показал «лучший способ провести время дома». В своем Instagram-аккаунте исполнитель опубликовал семейное видео.

На кадрах можно увидеть, как 44-летний певец, который недавно стал многодетным отцом, проводит время со своим сыном Николасом. Двухлетний мальчик громко смеется, когда звездный папа играет с ним в «ку-ку». «Лучший способ провести время дома», – подписал видео певец.

Поклонники пришли в восторг от новой публикации Энрике Иглесиаса. «Как мило», «Какая любовь», «Нет ничего лучше, чем смех ребенка», – написали Instagram-пользователи в комментариях.

Отметим, что ранее испанский певец и его супруга Анна Курникова скрывали семейную жизнь от общественности. Теперь они часто публикуют фото и видео, главные герои которых – это их сын Николас и дочери Мэри и Люси.