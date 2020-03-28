 

CША могут призвать резервистов для борьбы с эпидемией

28.03.2020, 5:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предоставляющий Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности право задействовать резервистов для борьбы с эпидемией коронавируса. Речь идет о привлечении около 1 млн человек.

Трамп также пообещал, что США произведут 100 тыс аппаратов для искусственной вентиляции легких за сто дней. По его словам, если США не потребуется такое количество вентиляторов, эта медтехника будет передана другим странам.

Кроме того, президент Трамп назначил своего советника по экономике Питера Наварро координатором по применению Закона о промышленном производстве в интересах обороны ( Defense Production Act). Трамп ранее задействовал этот закон для организации производства оборудования и товаров, необходимым для борьбы с эпидемией.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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