 

Мнение: Бои у Абу-Гриана

28.03.2020, 5:35, Разное

ЛНА выложила фотографии различных трофеев (куда прокрались и некоторые трофеи после разгрома ПНС Ливии в Западной Триполитании).
Бои развернулись у перекрестка дорог между Сиртом и Мисуратой. Войска Хафтара пытаются продвигаться на север и за сегодня добились некоторых успехов. Заявлены следующие результаты баталии у Абу-Гриана.

Потери ПНС:

27 убитых, 153 раненых, 4 пленных.
Трофеи – 3 танка, 1 БМП, 1 РСЗО "Град", 1 гаубица Д-30 и 3 склада с боеприпасами. Уничтожено 19 тачанок и гантраков, 1 БМП и 1 гаубица Д-30.

Потери ЛНА:

16 убитых, 23 раненых, 4 тачанки и 1 МРАП.

Отмечается работа турецких БПЛА "Байрактар". ВВС Хафтара поддерживала наступление сухопутных войск авиаударами к югу от Мисураты, пытаясь помешать переброске подкреплений к Абу-Гриану.
По заявлениям командования ЛНА, суммарные потери сирийских боевиков вывезенных Турцией в Ливию, составили более 150 человек в боях на этой неделе.

На фоне мутной позиционки в южных районах Триполи, в последние дни наблюдается интенсификация боевых действий как к западу, так и к востоку от Триполи.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Apple запустила программу ремонта дисплеев планшетов iPad Air 2019

07.02 / Мнение: Хоккей истины

09.03 / Мнение: Процесс

18.03 / Опубликован рендер бюджетного смартфона Nokia 1.3

21.03 / Мнение: Памятник Жукову подменили: Маршал теперь отдает честь Сталину и не топчет гитлеровские знамена

22.03 / Какие болезни повышают риск смерти от коронавируса

13.02 / Флагман Xiaomi Mi 10 появится с белым цветом корпуса

18.02 / Samsung представила линейку новых «умных» телевизоров с технологией ИИ

26.02 / Эксперты рассказали, какой картофель категорически нельзя употреблять в пищу

22.03 / В мире: Коронавирус обеспечит Китаю победу над США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска