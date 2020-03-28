Мнение: Бои у Абу-Гриана

28.03.2020, 5:35, Разное

ЛНА выложила фотографии различных трофеев (куда прокрались и некоторые трофеи после разгрома ПНС Ливии в Западной Триполитании).

Бои развернулись у перекрестка дорог между Сиртом и Мисуратой. Войска Хафтара пытаются продвигаться на север и за сегодня добились некоторых успехов. Заявлены следующие результаты баталии у Абу-Гриана.

Потери ПНС:

27 убитых, 153 раненых, 4 пленных.

Трофеи – 3 танка, 1 БМП, 1 РСЗО "Град", 1 гаубица Д-30 и 3 склада с боеприпасами. Уничтожено 19 тачанок и гантраков, 1 БМП и 1 гаубица Д-30.

Потери ЛНА:

16 убитых, 23 раненых, 4 тачанки и 1 МРАП.

Отмечается работа турецких БПЛА "Байрактар". ВВС Хафтара поддерживала наступление сухопутных войск авиаударами к югу от Мисураты, пытаясь помешать переброске подкреплений к Абу-Гриану.

По заявлениям командования ЛНА, суммарные потери сирийских боевиков вывезенных Турцией в Ливию, составили более 150 человек в боях на этой неделе.

На фоне мутной позиционки в южных районах Триполи, в последние дни наблюдается интенсификация боевых действий как к западу, так и к востоку от Триполи.