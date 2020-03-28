Украина захотела сэкономить на национализме

28.03.2020, 5:30, Новости дня

Украинское правительство предложило вдвое сократить ассигнования на содержание Института национальной памяти, свидетельствует проект изменений в госбюджет на 2020 год.

Документ направлен в Верховную раду для обсуждения, передают «Украинские новости».

Ассигнования предложено сократить на 51% – с 4,64 млн долларов до 2,24 млн, передает ТАСС.

Экономить предлагается, в первую очередь, на мероприятиях «по восстановлению и сохранению национальной памяти», а также на мемориале в память погибших участников евромайдана. Кроме того, хотят сократить выделение средств на архив института, куда собираются передать документы КГБ Украинской ССР.

На 89,3% и 85,4% хотят сократить финансирование Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

Также планируется сокращение расходов на строительство дорог, поддержку сельхозпроизводителей, сферы образования и кино.

Необходимость подобных мер объясняется ожиданием экономического кризиса в связи с распространением коронавируса.

Как сообщили в минздраве страны, число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за последние сутки возросло на 92 и составляет 310 человек, передает РИА «Новости».