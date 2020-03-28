 

Украина захотела сэкономить на национализме

28.03.2020, 5:30, Новости дня

Украинское правительство предложило вдвое сократить ассигнования на содержание Института национальной памяти, свидетельствует проект изменений в госбюджет на 2020 год.

Документ направлен в Верховную раду для обсуждения, передают «Украинские новости».

Ассигнования предложено сократить на 51% – с 4,64 млн долларов до 2,24 млн, передает ТАСС.

Экономить предлагается, в первую очередь, на мероприятиях «по восстановлению и сохранению национальной памяти», а также на мемориале в память погибших участников евромайдана. Кроме того, хотят сократить выделение средств на архив института, куда собираются передать документы КГБ Украинской ССР.

На 89,3% и 85,4% хотят сократить финансирование Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

Также планируется сокращение расходов на строительство дорог, поддержку сельхозпроизводителей, сферы образования и кино.

Необходимость подобных мер объясняется ожиданием экономического кризиса в связи с распространением коронавируса.

Как сообщили в минздраве страны, число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за последние сутки возросло на 92 и составляет 310 человек, передает РИА «Новости».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Физические упражнения очень важны при самоизоляции. Вот почему

11.02 / Суд арестовал двух человек, вероятно причастных к перестрелке в Мукачево

28.02 / Тренер ЦСКА Итудис: исход игры с “Барселоной” мог быть другим

20.02 / Злата Огневич прокомментировала причины конфликта с Тиной Кароль

08.02 / Иран предсказал уход США из Ирака и Сирии

05.02 / В тюменском аэропорту ожидают прибытия двух самолетов ВКС из китайского Уханя

20.02 / Израиль и Палестина отменили взаимные санкции по сельхозпродукции

14.02 / В РФ зарегистрировали тест-систему для выявления РНК коронавируса

19.02 / Минпромторг нашел новый способ поддержать российских разработчиков софта

08.02 / Еженедельная программа Вести.net от 8 февраля 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска