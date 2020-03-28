 

Украина захотела сэкономить на национализме

28.03.2020, 5:30, Новости дня

Украинское правительство предложило вдвое сократить ассигнования на содержание Института национальной памяти, свидетельствует проект изменений в госбюджет на 2020 год.

Документ направлен в Верховную раду для обсуждения, передают «Украинские новости».

Ассигнования предложено сократить на 51% – с 4,64 млн долларов до 2,24 млн, передает ТАСС.

Экономить предлагается, в первую очередь, на мероприятиях «по восстановлению и сохранению национальной памяти», а также на мемориале в память погибших участников евромайдана. Кроме того, хотят сократить выделение средств на архив института, куда собираются передать документы КГБ Украинской ССР.

На 89,3% и 85,4% хотят сократить финансирование Украинского культурного фонда и Украинского института книги.

Также планируется сокращение расходов на строительство дорог, поддержку сельхозпроизводителей, сферы образования и кино.

Необходимость подобных мер объясняется ожиданием экономического кризиса в связи с распространением коронавируса.

Как сообщили в минздраве страны, число заболевших коронавирусной инфекцией на Украине за последние сутки возросло на 92 и составляет 310 человек, передает РИА «Новости».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Цена барреля нефти Brent подскочила более чем на 5%

21.03 / Дело Майдана. Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему руководителю подразделения МВД

26.02 / Трамп о Вайнштейне: Кто его любил, так это демократы

19.02 / ГИБДД решила оповещать водителей об авариях с помощью СМС

24.02 / “Железный купол” не перехватил 10 процентов выпущенных из Газы ракет

26.03 / Китай пообещал помочь миру в борьбе с коронавируом

26.02 / На оккупированных территориях пропали без вести около 500 человек – Пристайко

27.02 / Эксперты не смогли обнаружить признаки экстремизма в документе, на котором строится обвинение по делу «Сети»

05.02 / Минкомсвязи назвало сроки подготовки списка социально значимых сайтов

20.03 / Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска