Мнение: О новых шокирующих мерах для Москвы и всей России

28.03.2020, 5:25, Разное

То, что раньше казалось просто немыслимым, теперь становится не только весьма вероятным, а уже вполне возможным и даже крайне желанным. Независимо от возможных будущих эффектов, экономических и социальных, маленький, 100 нм #коронавирус уже перепахал огромную страну.

Впрочем, это всё лирика, а вот что может случиться уже через несколько дней или даже #завтра…

…по мнению хорошо информированных источников, которых цитируют на все лады влиятельные и авторитетные телеграм-каналы.

«Вахтёр со Старой площади»: В ближайшие дни будет ограничено перемещение граждан и транспорта по Москве, для чего будут введены спецпропуска, с перспективой дальнейшего ужесточения порядка на неопределённый срок.

«Незыгарь»: Мэрия Москвы продвигает идею карантина с опорой на столичную полицию. Мягкий сценарий Владимира Путина может уступить место силовому решению.

«Кремлёвский Безбашенник»: Введение ЧС как минимум в Москве неизбежно, оно последует после принятия закона о соответствующих полномочиях кабинета.

«База»: Сотрудники экстренных служб получают специальные пропуска для беспрепятственного перемещения по городу, остальным гражданам вход в общественный транспорт, кроме такси будет закрыт.

«Мастер пера»: Развёртывание инфекционных центров указывает на то, что борьба с эпидемией будет длительной. Каникулы могут продолжиться закрытием столицы.

В общем, ЧП и ЧС ещё нет, а фейков на эту тему уже чрезвычайно много. Взять хотя бы липовый «приказ» Минобороны, за распространение которого едва не обнулили знаменитый Двач. С другой стороны, есть всё же вероятность, что хотя бы часть из перечисленного – не просто деза и не досужие домыслы самоизолировавшихся. Да и прецеденты уже имеются. Например, в пятницу глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о введении в регионе «беспрецедентной» меры — остановке движения всего общественного транспорта за исключением такси. Причиной запрета названо распространение коронавирусной инфекции COVID-19, хотя вирус в регионе выявлен – и то не точно – лишь у одного человека, и ещё 4,7 тыс. чел. находятся в режиме самоизоляции, поскольку вернулись из-за рубежа или контактировали с вернувшимися. #Москва, как известно, является бесспорным лидером по коронавирусу, и напряжение столичных властей явно нарастает.

А вот ещё из немыслимого. Либералы – либералы! – призывают #государство поскорее объявить по всей стране полный карантин. Жёсткий, когда всем запрещается выход из дома за исключением покупки продуктов и лекарств, и когда продолжается работа лишь учреждений и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, а все остальные либо переходят на работу в удалённом режиме, либо уходят на каникулы.

В таком нервическом информационном фоне любые решения возможны. Даже если они лежат вне существующего правового поля. Более того, в подобной чрезвычайщине весьма заинтересованы отдельные люди и конкретные структуры, располагающие как ресурсами, так и возможностями. Помимо вполне естественного человеческого страха – SARS-CoV-2 ведь не разбирает ни состояний, ни статусов, ни регалий – их интерес объясняется желанием повлиять на «транзит власти», удачно начавшийся пару месяцев назад. На эпидемической повестке сейчас можно и самому выдвинуться, и конкурентов задвинуть…



Текущая динамика распространения коронавируса в РФ и возможный сценарий её продолжения.

График © Андрей aillarionov Илларионов.

Впрочем, независимо от политических соображений, при определённом развитии эпидемической ситуации введение ЧП или объявление о ЧС – со всеми сопутствующими ограничениями – могут оказаться вполне разумной мерой. Вот только сложились ли все необходимые условия для неё сейчас (попытка кивать на негативный опыт Италии всё же не вполне корректна)?

А вы считаете, что у властей, московских или федеральных, хватит решимости закрыть многомиллионный город, неся как экономические, так и репутационные издержки?