 

Сербия пожаловалась на «грабеж» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

28.03.2020, 5:08, Новости дня

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на мировом рынке аппаратов искусственной вентиляции легких «происходит повсеместный грабеж».

По словам Вучича, он «такого в жизни не видел». Президент Сербии сообщил, что не спасают даже «подписанные договоры и уплаченные авансы». Он рассказал, что поставщики отказываются «подписывать договоры с неустойкой и продают тому, кто предложит большую цену, а вам возвращают ваши деньги». 

Президент Сербии заявил, что с большим трудом его страна добилась доставки в ближайшее время нескольких сотен аппаратов ИВЛ, передает РИА «Новости».

Вучич сообщил, что по клиникам Сербии распределили 135 мобильных аппаратов ИВЛ, удалось купить еще 15 млн защитных медицинских масок.

В Сербии выявлено 528 случаев заболевания коронавирусом, умерли восемь человек.

В середине марта Вучича сообщил, что количество ИВЛ в стране станет государственной тайной.

Напомним, Сербия полностью закрыла границу из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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