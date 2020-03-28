Оперативный штаб назвал последние данные по коронавирусу в России

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28.03.2020, 5:01, Новости дня

В РФ умер второй за день пациент с коронавирусом. В оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщают, что это 56-летняя москвичка. При этом в больницу она поступила с пневмонией. Кроме того, ранее у нее было онкологическое заболевание.

В результате общее число жертв COVID-19 достигло четырех. Также за сутки в нашей стране зафиксировали 196 новых заражений. Больше всего — 157 — в Москве, сообщает "Россия 24".

Диагноз также подтвержден у 12 человек в Крыму, у восьми — в Подмосковье, у троих — в Волгоградской области. В Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области отмечено по два новых случая. В Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской и Кировской областях, а также в Дагестане и Татарстане — по одному.

Таким образом, всего коронавирус подтвердили у 1036 человек из 58 регионов. Выздоровели в совокупности 45 россиян, из них за последний день — 7.

 



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