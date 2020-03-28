 

Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

28.03.2020, 5:01, Новости дня

The Wall Street Journal сообщает, что американские инвесторы и банкиры столкнулись с проблемой – из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в США распродано почти все золото.

Так, Credit Suisse Group AG, которая с середины XIX века чеканила собственные слитки, на этой неделе заявил клиентам, что их запасы закончились и пока ждать нечего, передает РИА Новости.

Дело дошло до того, что британские банкиры арендуют частные самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке.

Банкиры с Уолл-стрит были вынуждены просить помощь у Королевского канадского монетного двора.

На этой неделе цена фьючерсов на золото выросла в США примерно на 9%, до 1620 долларов за тройскую унцию. Это рекордное увеличение за последние семь лет.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Мнение: Поправка 83-летней Терешковой решит «проблему 2024 года»

11.02 / Пугачаеву, Лободу и Крапивину вместе с другими артистами эвакуировали из кинотеатра “Октябрь” во время премьеры фильма “Лед 2”

16.02 / В Telegram появился свой Tinder для локальных знакомств

12.02 / Сурки из Ленинградского зоопарка торопят весну

26.03 / Принц Гарри сменит фамилию

08.02 / Блогеры увидели связь между столкновениями в Казахстане и визитом Помпео

26.02 / Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

06.02 / Матч студенток-баскетболисток в США закончился жестокой дракой

20.02 / Сотрудники Boeing не хотят летать на лайнерах 737 MAX из-за их низкого качества

11.03 / В Италии за сутки коронавирус обнаружили у 2 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска