 

В Хмельницком подтвердили первый случай COVID-19

28.03.2020, 4:55, Новости дня

В Хмельницком выявили первого больного COVID-19. Его состояние стабильное, средней тяжести, сообщили в пресс-службе Хмельницкого городского совета в Facebook.

В пресс-службе добавили, что экспресс-тест, который делали этому пациенту ранее, дал отрицательный результат.

По другим пяти случаям, в том числе и по тому, где экспресс-тест дал сомнительно-положительный результат, подозрения сняты. Лабораторные анализы вируса не подтвердили.

Оперативна інформація станом на 21.00У Хмельницькому виявлено першого хворого з Covid-19. Стан стабільний, середньої…

Posted by Хмельницька міська рада on Reede, 27. märts 2020

По Украине зафиксировано 218 случаев заболевания коронавирусом. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в Украине.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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