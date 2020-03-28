Коронавирусом могут переболеть от 7 млн до 22 млн украинцев – Центр общественного здоровья

28.03.2020, 4:55, Новости дня

В Украине коронавирусная инфекция может заразить от 7 млн граждан. Об этом 27 марта в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

“По разным оценкам, от 7 до 22 млн [граждан] должны переболеть среди населения Украины. Мы имеем сейчас среднюю смертность на уровне 1%… Если просуммировать, то это очень большое количество лиц, в абсолютных [цифрах] это нарушение жизнедеятельности страны, это очень много людей, которые действительно могут не остаться живыми после такой пандемии”, – сказал он.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После ряд руководителей областей заявили о новых случаях заболевания. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в стране.