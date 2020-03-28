В селе возле Конотопа от коронавируса умерла целительница. Мэр города обратился к Минобороны за помощью

28.03.2020, 4:55, Новости дня

Город Конотоп в Сумской области не подготовлен и не способен сопротивляться коронавирусу. Об этом заявил мэр города Артем Семенихин в Facebook.

По словам мэра, депутаты горсовета 27 марта отказались собраться в полном составе, из-за чего не было проголосовано финансирование мер для усиления карантина.

“Хочу сообщить, что сегодня поступила информация из Сумской лаборатории о том, что заболевание коронавирусом у 78-летней женщины, которая позавчера умерла, подтвердилось. Также экспресс-тестами подтверждено заболевание еще трех ее близких родных – сына, дочери и внука. Установлен круг общения, предварительно это 70 человек. Женщина, которая умерла, была человеком, который занимался предоставлением услуг по биоэнергетике”, – рассказал он.

Семенихин отметил, что круг лиц, с кем умершая контактировала, может быть значительно больше.

“Хочу обратиться к министру обороны. Господин министр, у нас есть воинская часть №0330, которая находится в вашем подчинении. Ее командир согласился оказать помощь городу и Конотопскому району, поставить блокпосты и начать дезинфекцию транспортных средств, а также контролировать передвижение людей. Поскольку депутатский корпус не собрался и профинансировать эти работы мы просто не смогли, я прошу вашей поддержки. Дайте разрешение нашей части №0330 сделать эти мероприятия. Они готовы, грубо говоря, уже в КПП стоят, ждут вашего разрешения”, – добавил мэр города.

Дуже прошу поширити!!!Офіційне звернення до Уряду і Міністра Оборони України: Posted by Артем Семеніхін – міський голова Конотопа on Reede, 27. märts 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. После ряд руководителей областей заявили о новых случаях заболевания. “ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в стране.