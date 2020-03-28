Apple выпустила сайт и приложение COVID-19 для борьбы с коронавирусной инфекцией

28.03.2020, 4:53, Разное

Американская корпорация Apple выпустила сайт и приложение COVID-19 для борьбы с коронавирусной инфекцией. Производитель ПК и планшетов, аудиоплееров, телефонов и ПО будет наполнять новые веб-ресурсы актуальной информацией о распространении COVID-19.

Все сведения, размещенные на сайте и в приложении, основываются на последних рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки (Centers for Disease Control and Prevention). Кроме этого, на веб-ресурсе пользователи найдут ответы на самые распространенные вопросы о факторах риска, недавнем воздействии и симптомах коронавируса.

Отметим, что доступ к сайту и приложению открыт только совершеннолетним лицам. На веб-ресурсе COVID-19 размещено руководство по социальному дистанцированию, самоизоляции, а также отслеживанию симптомов коронавирусной инфекции.