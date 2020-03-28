Премьер Эстонии на русском языке обратился к народу по поводу коронавируса
28.03.2020, 4:30, Новости дня
Глава правительства Эстонии Юри Ратас обратился к населению страны на русском языке, говоря о коронавирусе.
«Предстоящие выходные и недели определят, остановим ли мы вирус или нет», – приводит его слова ТАСС.
Ратас подчеркнул, что для борьбы против коронавируса существует лишь «одна формула» – «следовать правилам». Он назвал самые важные из этих правил: «Остаюсь дома, мою руки, сохраняю дистанцию».
Единственным государственным языком в Эстонии является эстонский. Русским языком владеет около двух третей населения.
Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила ЕС в бездействии на фоне коронавируса.
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