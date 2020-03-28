Одобрен пятиминутный тест на коронавирус

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28.03.2020, 4:27, Новости дня

Компания Abbott Laboratories заявила, что получила одобрение федеральных регуляторов, позволяющее начать массовое производство теста на коронавирус, способного давать результаты в течении нескольких минут.

Тесты, в срочном порядке, одобрила Администрация США по продовольствию и медикаментам (FDA).

Abbott Laboratories планиру ет начать распределение тестов на следующей неделе и увеличить производство до 50 тыс в день. Тест позволяет получить позитивный результат за пять минут, негативный – за 13 минут.

На прошлой неделе FDA одобрила использование теста, разработанного компанией Cepheid.



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