 

El Periódico – «ты жалок, Дональд Трамп» — Мадуро ответил на обвинения США в наркотерроризме

28.03.2020, 4:25, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг обвинения США в «наркотерроризме» и осудил объявление награды в размере $15 миллионов за информацию, которая поможет его задержать, пишет El Periódico. В частности, глава государства призвал американцев не связываться с Венесуэлой, если они не хотят «почувствовать боливарианскую ярость».


Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро гневно отреагировал на решение Министерства юстиции США предъявить ему обвинение в «наркотерроризме» и объявить награду в размере $15 миллионов за информацию, которая поможет его арестовать, пишет El Periódico.

«Это наглость. Эти ковбои предлагают деньги за людей, которые лишь защищают свой народ. Ты жалок, Дональд Трамп, — заявил глава Венесуэлы. — Не связывайтесь с нами, иначе вы почувствуете боливарианскую ярость».

По мнению Мадуро, обвинение, выдвинутое Белым домом, является демонстрацией того, «что мы их побеждаем».

По словам генерального прокурора Уильяма Барра, основанием обвинения является попытка правительства Мадуро наводнить США «30 миллионами доз кокаина».

При этом самопровозглашённый исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуаидо одобрил подобный шаг администрации президента США.

«Я уверен, что обвинения, выдвинутые против представителей режима, являются обоснованными и помогут освободить страну от преступной системы, которая столько лет грабила наш народ», — отметил Гуаидо.

Как отмечает El Periódico, напряжённость в отношениях Каракаса и Вашингтона ненадолго отошла на задний план в связи с распространением коронавируса в Венесуэле. Однако вновь дала о себе знать после обвинений, выдвинутых в США, что совпало по времени с первой смертью от вируса в латиноамериканской стране.

 



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