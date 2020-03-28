Мнение: Я оставался жив (с)

28.03.2020, 4:20, Разное

Принято сейчас ужасаться бурному росту количества зараженных на планете. Люди читают сводки уже буквально в тихой панике – как будто речь идет о вторжении злых инопланетян, а сводки – это как бы рассказ о том, что “прибывают все новые и новые”.

Но я бы посмотрел на это иначе: с научной (то есть правильной) точки зрения, воспринимать эту информацию надо было бы наоборот – позитивно. Чем больше будет зараженных – тем ближе будет окончание эпидемии. Особенно учитывая, что у чуть ли не 90% зараженных болезнь протекает бессимптомно или в очень легкой форме.

То есть сегодняшние зараженные – это на 90-95% завтрашние иммунные. Остановить эпидемию, при отсутствии лекарств и вакцины, можно только через наращивание иммунитета ПОПУЛЯЦИИ. А иначе с этими карантинами в мире уже голодные бунты безработных начнутся.

Конечно, всем хочется просто отсидеться – но надо понимать, что выйдя из карантина, ты всю оставшуюся жизнь будешь жить в страхе. Как, помнится, видный деятель французской Директории Сийес обычно отвечал на вопрос – чем он занимался во времена якобинского террора? “Я оставался жив”, – отвечал Сийес.

Государства сейчас призывают всех следовать примеру Сийеса – “оставаться живыми”. При всей кажущейся бесспорности такого подхода – это близорукая политика.