 

Молдавия получила от РФ 10 тыс. тестов на коронавирус

28.03.2020, 4:08, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за гуманитарную помощь по борьбе с коронавирусом.

Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов рассказал, что «помощь прибыла чартерным рейсом из Москвы», передает ТАСС.

Додон сообщил, что РФ передала Молдавии «10 тысяч тестов для лабораторной диагностики коронавируса нового типа», которые «позволяют получить результат в течение двух-четырех часов и уже хорошо зарекомендовали себя».

Он поблагодарил Россию за «помощь братскому и дружественному молдавскому народу» в борьбе с коронавирусом и «за решение о выдаче кредита в размере 200 млн евро на ремонт дорог».

В Молдавии подтверждено 199 случаев заражения, пятеро вылечились, двое умерли. Однако власти готовятся к сценарию, когда число больных может достичь 2 тыс.

23 марта сообщалось, что РФ решила помочь Молдавии в борьбе с коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении РФ помочь Италии.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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