 

Трамп пообещал помочь с аппаратами ИВЛ всем своим европейским “друзьям”

28.03.2020, 3:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты начнут производить такое количество аппаратов искусственной вентиляции легких, что смогут обеспечить собственные нужны, а также помочь другим странам.

Он вспомнил, что Италия, Германия, Великобритания в настоящее время остро нуждаются в аппаратах ИВЛ.

"Во всем мире есть страны, которые являются нашими друзьями, и мы поможем этим странам. Мы находимся в таком положении, что можем делать то, что другие страны не могут".

По словам Трампа, он разговаривал с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, у которого обнаружена коронавирусная инфекция. "Я спросил его, как он себя чувствует, и первое, что он мне сказал — это то, что им нужны аппараты искусственной вентиляции легких", — рассказал американский президент.

По последним данным, в мире зафиксированы более 570 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 26 тысяч человек погибли.



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