На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам

28.03.2020, 3:45, Новости дня

Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.

На борту находились 267 российских туристов. Все получили специальные анкеты, в которых указали контактные данные и адреса проживания или места нахождения, а также разъяснения о необходимости обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и самоизолироваться сроком на 14 дней.

Такое поведение влечет ответственность. Губернатор края Владимир Илюхин уже высказал мнение, что меры воздействия в таком случае должны быть максимально жесткими, передает ТАСС. Безответственное отношение к здоровью окружающих в то время, когда мир борется за жизни сотен тысяч людей, должно быть наказано.

"Списки не явившихся в медучреждения переданы в УМВД, теперь нарушителям грозит реальная ответственность".

В РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения COVID-19, выздоровели 45 человек.