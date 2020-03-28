 

На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам

28.03.2020, 3:45, Новости дня

Более 60 пассажиров чартерного рейса из Таиланда, вывезенные на Камчатку 24 марта, до сих пор не явились в медучреждения по месту жительства.

На борту находились 267 российских туристов. Все получили специальные анкеты, в которых указали контактные данные и адреса проживания или места нахождения, а также разъяснения о необходимости обратиться в медицинские учреждения по месту жительства и самоизолироваться сроком на 14 дней.

Такое поведение влечет ответственность. Губернатор края Владимир Илюхин уже высказал мнение, что меры воздействия в таком случае должны быть максимально жесткими, передает ТАСС. Безответственное отношение к здоровью окружающих в то время, когда мир борется за жизни сотен тысяч людей, должно быть наказано.

"Списки не явившихся в медучреждения переданы в УМВД, теперь нарушителям грозит реальная ответственность".

В РФ зарегистрировано 1036 случаев заражения COVID-19, выздоровели 45 человек.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Администрация президента Украины: Зеленского не приглашали на парад Победы в Москву

27.02 / Названо новое самое популярное приложение в мире

18.03 / Смириться со своей внешностью женщинам позволил взгляд со стороны

04.02 / Си Цзиньпин собрался приехать в Москву на День Победы

06.03 / Цена нефти марки Brent опустилась ниже показателя 2017 года

22.02 / Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

12.02 / В Амурской области грузовой поезд сошел с рельсов

23.02 / Израильского посла поместили в карантин в Пекине

11.03 / АКРА поставило рейтинг РФ на грань финансового кризиса

07.02 / Коронавирус протекает тяжелее у тех, кто принимает сильные противовоспалительные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска