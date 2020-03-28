 

Коронавирус. Инструкция по самоспасению от Комаровского. Видео

28.03.2020, 3:42, Новости дня

видео

Видео: Доктор Комаровский / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Коронавиурс: Вспышка охватила 65 стран, количество жертв превысило 3000

06.02 / Фронтмен группы “Антитіла” стал крестным дочери Наталки Карпы

04.03 / Генетики выяснили происхождение афроамериканцев

07.02 / Черногорские власти решили отложить скандальный законопроект о религии

04.03 / Теннисистка Касаткина одержала победу на старте турнира в Лионе

20.02 / Жена Диброва: Состояние Дмитрия стабильное

16.02 / Норвежский биатлонист вступился за Александра Логинова

05.02 / Более четверти выручки Facebook приходится на Instagram

04.02 / Выборы в США 2020. В штате Айова прошли первые кокусы Демократической партии

04.02 / Новый глава стройкомплекса Москвы переехал в пентхаус по соседству с отцом Собянина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска