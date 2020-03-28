Киевские власти объяснили закупку тестов на COVID-19, которые в Испании назвали некачественными

28.03.2020, 3:42, Новости дня

Тесты китайской компании Bioeasy, которые закупила Украина, качественные и имеют чувствительность 90,3%. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА в Facebook.

“О тестах, от которых отказалась Испания… Сначала отмечу: компания Bioeasy с 12 марта 2020 года имеет сертификат СЕ на продажу четырех видов экспресс-тестов. Существенное замечание: Испания отказалась от партии тестов на антиген, а Украина получила тесты на антитела. В этом и есть их большое отличие”, – отметил Поворозник.

Он пояснил, что тесты на антиген имеют значительно хуже воспроизводимость, а именно 74%. Кроме того, результат зависит от правильности забора образцов.

“Тесты на антитела, которые закупила Украина, имеют чувствительность 90,3%, специфичность – 100%, что подтверждено соответствующими клиническими испытаниями продукта и сертификатами качества партии. Никогда не устану повторять и призывать: друзья, журналисты, блогеры, активисты, пожалуйста, перед тем, как распространить очередную “зраду”, обращайтесь к специалистам, которые вам все подробно расскажут”, – добавил он.

Іспанія відмовилася від партії тестів на антиген, а Україна отримала тести на антитіла. У цьому і є їх велика… Posted by Київська міська державна адміністрація – КМДА on Reede, 27. märts 2020

Газета El País сообщила 27 марта, что Испания приобрела 640 тыс. быстрых китайских тестов, они прибыли в страну 23 марта. Но первые 9 тыс. тестов показали свою неэффективность: они давали положительный результат только в 30% случаев заболевания, тогда как рекомендуемый экспертами показатель – не менее 80%.

В начале марта о покупке тестов у этого производителя сообщал и мэр Киева Виталий Кличко. “Пока их 1200, до конца этой недели должно быть 5000”, – рассказал он 10 марта.

Экспресс-тесты являются менее эффективными для выявления коронавируса, чем диагностика с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Быстрые тесты определяют наличие антител, а не сам вирус, объясняла бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун. “ПЦР [делают] дольше. Для него забирается слюна, жидкость из носа, это высылается в лаборатории Центра общественного здоровья. Они делают специфический тест и ищут частицы самого вируса. Это и есть золотой стандарт”, – рассказала Супрун.

По данным на 27 марта, в Украине подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

“ГОРДОН” в режиме онлайн следит за ситуацией с распространением коронавируса в стране.