Разумков: Несколько депутатов пошли на обсервацию из-за подозрения на COVID-19

28.03.2020, 3:42, Новости дня

Несколько депутатов Верховной Рады пошли на обсервацию из-за подозрения на заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков после заседания фракции “Слуги народа”, пишет “РБК-Украина”.

Разумков не уточнил количества народных избранников, ушедших на обсервацию.

“Несколько народных депутатов заболели. Сегодня находятся на больничном, некоторые пошли самостоятельно на обсервацию. Я очень надеюсь, что эта цифра не будет увеличена”, – заявил он.

По данным на 27 марта, в Украине подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом. Известно о двух подтвержденных случаях заболевания украинских депутатов – вирус выявили у представителя депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова и представителя парламентского монобольшинства Руслана Горбенко.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире достигло почти 559 тыс., из них 25 423 человека умерли, более 127 тыс. выздоровели.

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