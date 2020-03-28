 

Преступники извлекают выгоду из пандемии COVID-19 – Европол

28.03.2020, 3:42, Новости дня

Уголовные элементы используют пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в собственных целях. Об этом говорится в отчете Европола, опубликованном 27 марта на сайте организации.

В полиции Европейского союза отметили, что преступники действуют на разных направлениях: киберпреступность, мошенничество, хищения.

В частности, злоумышленники выдают себя за медперсонал, чтобы получить доступ в помещение. Кроме того, Европол расследует факт получения €6,6 млн за спиртосодержащие гели и лицевые маски, которые так и не были доставлены заказчику.

“Хотя многие привержены борьбе с этим кризисом и оказанию помощи жертвам, есть также преступники, которые быстро воспользовались возможностями, чтобы использовать кризис. Это недопустимо: такая преступная деятельность во время кризиса в области общественного здравоохранения является особо угрожающей и может представлять реальный риск для жизни людей”, – сказала исполнительный директор Европола Катрин де Болль.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 590 тыс., из них 26 996 человек умерли, более 130 тыс. выздоровели.

В Евросоюзе больше всего людей от коронавирусной инфекции скончались в Италии (9134), Испании (4940) и Франции (1995).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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