 

Совокупный госдолг Украины в феврале снизился в гривне на 1,46% – Минфин

28.03.2020, 3:42, Новости дня

В феврале Украина уменьшила свои долги перед международными партнерами, проинформировали 27 марта в Министерстве финансов Украины.

“Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 1,46% и составил 2047,8 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – на 0,02%, до $83,38 млрд. Фактором влияния на колебания суммы государственного долга была девальвация гривны по отношению к доллару США”, – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в феврале девальвация составила, по данным Национального банка Украины, 1,8%.

“С целью обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами”, – подчеркнули в Минфине.

В январе, по данным министерства, совокупный государственный и гарантированный государством долг в долларовом эквиваленте сократился на 1,1%, до $83,43 млрд.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,36 трлн грн (из которых 2,045 трлн – госдолг, 318,37 млрд грн – гарантированный государством долг).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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