“Зеленых человечков”, которые появились в Крыму в 2014 году, нужно было уничтожать – Кучма

28.03.2020, 3:42, Новости дня

“Зеленых человечков”, которые появились в Крыму в 2014 году, нужно было уничтожать, как террористов. Такое мнение бывший президент Украины Леонид Кучма выразил журналисту из Казахстана Вадиму Борейко в интервью, которое вышло на его YouTube-канале 23 марта.

“На мой взгляд, поведение украинского руководства было неадекватным той ситуации, которая сложилась в Крыму. Если “зеленые человечки” захватили Верховный Совет Крыма и правительство [АРК], а Россия заявила, что “нас там нет”, так надо было действовать адекватно, как действовала Россия всегда на территории – Беслан, “Норд-Ост”. То есть это террористы, их надо было уничтожать”, – сказал экс-президент.

Кучма считает, что если бы украинские власти в 2014 году приняли “адекватные” меры, не было бы войны на Донбассе.

В феврале 2014 года группа вооруженных автоматическим оружием и пулеметами лиц захватила здания парламента и правительства Крыма. Россия аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года.

Позже президент РФ Владимир Путин признал, что “зеленые человечки” – российские военные.

Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.