Мнение: Это конец: США и ЕС отказываются от российской нефти (на самом деле нет)!

28.03.2020, 3:24, Разное



Итак, вот еще и еще раз – почему я не люблю долбогновиков и все меньше и меньше отвечаю в комментариях. Долбогномикам не нужны факты, долбогномики не умеют в логику – они умеют: 1) врать, 2) истерить и 3) выпячивать "Докажите мне" или "Тогда я поверю". Жизнь умнее и долбогномиков и меня, поэтому я буду учиться у жизни. Кстати, саудовские принцы и мудаки, типа Яшина или Навального, а также те, кто не верит в вирус – также никуда не денутся.

Первое. Всю неделю нагонялась истерика, что дескать США и Европа отказались от дорогой путинской нефти из-за безумно дешевой саудовской. Нет, оно понятно, что слух нагоняли братья с Украины, которые там еще не перекрылись и почему-то не уехали, потом что остальные "не рабы" сейчас штурмуют польскую границу – им явно не до соцсетей. Плюс, разумеется, наши креаклы, завтра об этом будет статья, надеюсь уже сдюжу – также радовались "рашкафсе" и т.д. и т.п. – а в голову мы засунем курочку КФС или чего еще, но здесь это писать не принято – можно отхватить за пропаганду запрещенных у нас вещей.

Так вот, сообщаю. Несмотря на низкие цены европейские НПЗ планируют сократить закупки аравийской нефти в апреле на 25%, сообщает Reuters, потому что главные европейские экономики, включая Германию, Францию, Испанию, Италию и Великобританию остановили производство в надежде замедлить распространение пандемии коронавируса Covid-19.

Шейхам и правда не поперло – и более того, у них стремительно сгорают запасы бабла, потому что бюджет сверстывается при 80 баксах за бочку, а еще до них до самих вирус не добрался. Плюс, хрен бы знал, когда этот дурдом закончится. Плюс – они наехали не только на нас, но еще и на США – а те, учитывая зависимость прынцев – могут и бахнуть, опыт имеется. Короче, ребята попытались кинуть Путина и дальше пошло все по сценарию с Майдана. Реально задумаешься, что за Путиным Бог стоит.

Кстати, также хочу уточнить для тех, кто пишет "Я подумаю", "Я посмотрю", "Если Путин справится". Але, в танке – да всем похрену, чо ты там пишешь – неужели не ясно? Страна доверяет Путину, а либерда тупая – обделалась донельзя. Еще раз, как говорил Кеннеди – не важно, что сделала для тебя страна, важно, что ты сделал для нее. Путин – сделал черте сколько. А ты, чмоша, можешь только что-то предъявлять. А если тебя спросить – вот ровно как ты зопку морщишь – будет много визга и мало шерсти. Но, конечно, это совсем другое, да.

И, разумеется, про дебилов, которые не соблюдают карантин. Что тут добавить – если бы вы потом эту дрянь дальше не разносили, не жалко, перекроетесь ли вы или те, кто разделяет эти ваши дешевые понты. Жалко тех, кто рядом и ни в чем не виноват. За такое на фронте быстро отправляли гнить в канаву, а у нас, блин, демократия. Но, есть чуйка, креакложизнь подходит к концу. Потому что время мудаков все. Такие дела. Вы там держитесь, неделю будет повтор новогодних каникул! Обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе – постараюсь сдюжить нонстоп на этих долгих выходных – скучно не будет!

Счастья вам!