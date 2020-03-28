В США коронавирусная инфекция убила не менее 1580 человек

28.03.2020, 3:10, Новости дня

Число заболевших коронавирусной инфекцией в США превысило 100 тыс, более 1,5 тыс американцев скончались. Медики, которые ведут борьбу с эпидемией, призывают обеспечить их адекватными средствами защиты и медицинским оборудованием – прежде всего, аппаратами искусственной вентиляции легких.

Доктор Араби Молетте, из госпиталя Университета Брукдейл в Нью-Йорке говорит: «Мы испуганы. Мы ведем борьбу за чужие жизни, но мы обязаны вести борьбу и за себя, потому что подвергаемся наибольшему риску заражения».

Нью-йоркские врачи утверждают, что вынуждены вновь использовать одноразовые средства защиты, а также закупать перчатки, маски, очки и халаты на черном рынке.

Госпитали в Нью-Йорке, Новом Орлеане, Детройте и иных городах предупреждают, что столкнулись с дефицитом лекарственных препаратов и подготовленных специалистов.

Несколько медицинских факультетов сообщили, что проведут выпуски раньше обычного, чтобы выпускники могли помочь в борьбе с эпидемией.

США ныне занимают первое место в мире по количеству инфицированных и шестое – по количеству летальных исходов.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано более 576 тыс случаев заражения и примерно 26,5 тыс летальных исходов.