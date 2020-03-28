Пандемия и битвы идеологий

28.03.2020, 3:10, Новости дня

Пандемия коронавируса уже привела к серьезным изменениям в мире. Возможно ли, что среди ее последствий окажется усиление автократических режимов, ослабление демократий и снижение популярности международного сотрудничества? Об этом говорили эксперты Фонда Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace) во время виртуальной дискуссии.

Европейский Союз и трансатлантические отношения

Научный сотрудник Фонда Карнеги Джуди Демпси (Judy Depmsy) отметила, что европейские государства и институты Европейского Союза достаточно медленно реагировали на кризис, однако сейчас координация усиливается, а европейские лидеры подчеркивают важность совместных действий.

«Институты ЕС отвечают за вопросы экономической конкуренции, торговли, энергетической политики. Здравоохранение не входит в их прямую компетенцию, за это отвечают отдельные государства», – поясняет эксперт.

Джуди Демпси говорит, что лидеры объединенной Европы понимают, что для сохранения ЕС необходимо не только сотрудничество между его членами, но и проведение экономических реформ и оказание поддержки демократическим институтам.

Большую озабоченность у Джуди Демпси вызывает будущее трансатлантических отношений: «Если они были достаточно плохими до начала пандемии, то теперь они просто в ужасном состоянии». Демпси добавила, что многие лидеры ЕС «разочарованы» действиями Белого дома.

Игра Китая

Директор Центра изучения мировой политики Карнеги-Цинхуа в Пекине Пол Хенле (Paul Haenle) подчеркнул, что КНР ныне позиционирует себя в качестве мирового лидера по оказанию помощи государствам, пострадавшим от пандемии.

Изначально власти Китая пытались скрыть масштабы эпидемии, замалчивая сообщения медиков и не давая возможности иностранным специалистам, в том числе из США и Всемирной организации здравоохранения, прибыть в страну. Результатом стал взрывообразный рост числа инфицированных как в самом Китае, так и в мире.

«Пекин ведет активную информационную кампанию, доказывая, что этот вирус появился не в Китае. Он распространяет дезинформацию через министерство иностранных дел, посольства, государственные СМИ. Некоторые даже утверждают, что вирус происходит из Соединенных Штатов и был привезен в Китай американскими военными», – отмечает Пол Хенле.

Китай пытается предстать не виновником, а спасителем мира от пандемии: «Это выдающийся пример того, как превратить катастрофу в свое преимущество».

Глобализация и суверинитет

Эксперты отметили, что пандемия обострила конфликт между сторонниками более глобализированного мира и националистами. Если первые считают, что для победы над коронавирусом и дальнейшего развития необходимо международное сотрудничество, то вторые подчеркивают важность государственного суверенитета. На фоне действий Китая и России, возникают опасения, что пандемия может способствовать ослаблению либеральных демократий и усилению авторитарных режимов.

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин (Dmitri Trenin) считает, что ситуацию следует оценивать иначе: «Конкуренция в мире не ослабевает даже в дни кризиса. Но это не соперничество между демократиями и авторитарными государствами», поскольку, как отметил Тренин, коронавирус угрожает всем.