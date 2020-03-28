 

NBC – «в какое потрясающее время мы живём» — всё больше животных находят дом в разгар карантина

28.03.2020, 3:06, Новости дня

Всё больше семей в США решают взять питомца из приютов для животных, оставаясь дома из-за распространения коронавируса, пишет NBC. В частности, по данным Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе количество питомцев, принимаемых во временную опеку, возросло на 70%.

То, что для людей называется социальным дистанцированием, для животных является полной противоположностью дистанцированию. Больше времени дома означает больше времени рядом с этими ребятами: преданными друзьями, временными помощниками по работе, которые не могут оставаться на расстоянии двух метров от вас.

ГОЛОС НА ВИДЕО: Давай!

На самом деле множество семей находят преимущества в том, что остаются дома, заводя питомца или беря над ним временную опеку. В некоторых приютах не осталось животных. Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными зафиксировало рост количества принимаемых во временную опеку питомцев на 70 процентов в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. 

Как гласит один мем, «люди могут называть это худшим годом в жизни каждого из нас», но собаки скажут: «в какое потрясающее время мы живём». 

ГОЛОС НА ВИДЕО: Кувырок.

Больше угощений, больше времени для игр, больше моментов просто побездельничать.

ГОЛОС НА ВИДЕО: Ребята, вы на карантине?

Сложно сказать, понимают ли они, что происходит, но можно с уверенностью сказать, что люди и животные приносят друг другу столь необходимую радость.

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года. 



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