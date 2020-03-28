 

Мнение: Жизнь в эпицентре

28.03.2020, 2:57, Разное

Познавательные видео из Нью-Йорка, который ныне стал эпицентром мировой пандемии коронавируса. США уверенно лидирует по числу заболевших, число которых сегодня официально перевалило за 100 000. Когда будет пик, сказать затруднительно. Демократы продолжают обвинять администрацию Трампа, что та неэффективно борется с заразой. Болезнь болезнью, но выборы осенью 2020-го года никто не отменял, во всяком случае пока.

Во время просмотра этих прогулок по Нью-Йорку трудно отделаться от мысли – завали все это снегом, добавь мусора и битых машин, еще чуток сократи кол-во людей и 1 в 1 антураж из первой части Division, где примерно также показывали Нью-Йорк после вспышки вирусной инфекции, которая распространялась через касания.

Автор намеревается и дальше выкладывать свои похождения по городу в карантине.
Смотреть можно здесь https://www.youtube.com/user/DEN777NYC/videos


Обсуждение развертывания в городе Инженерного корпуса армии США в мэрии Нью-Йорка.


Медсестры одетые в мешки для мусора.


Мобильные морги.


Новый импровизированный госпиталь готовится к открытию.


Парк-Авеню и другие пустые улицы.

Источник: Colonel Cassad



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