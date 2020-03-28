Киев не стал подписывать гарантии соблюдения перемирия с ДНР и ЛНР

28.03.2020, 2:30, Новости дня

Украина отказалась подписывать гарантии соблюдения перемирия в Донбассе, сообщили главы МИД ЛНР и ДНР Владислав Дейнего и Наталья Никонорова.

Документ Киеву предложили подписать в ходе заседания Контактной группы. В проекте протокола «содержались меры», озвученные ЛНР и ДНР в четверг в проекте заявления о поддержке перемирия, передает «Луганский информационный центр».

Кроме того, «в значительной части они присутствовали еще в заявлении Контактной группы от 17 июля», сказал Дейнего. Он пояснил, что «без скрепления этих обязательств подписями сторон конфликта и посредников они не давали должного эффекта», передает ТАСС.

«Вооруженные формирования Украины саботируют их выполнение», – сказал глава МИД ЛНР.

Предлагалось также установить прямое взаимодействие Донецка, Луганска и Киева, чтобы оперативно реагировать на нарушение перемирия.

Никонорова отметила, что Киев не направлял «заблаговременно никаких своих поправок». Украинская сторона потребовала «исключить важнейшие обязательства сторон, которые могли бы помочь не просто объявить о прекращении обстрелов, но и контролировать выполнение этой договоренности».

Дейнего также сообщил, что представители Киева негативно отнеслись к предложению по снятию экономической блокады региона, которое «было задекларировано Украиной сразу же после выборов президента». В Киеве заявили, что «непонятен объем работы, поэтому не надо ставить никакие сроки её завершения», передает РИА «Новости».

Представители Киева также не стали подписывать обязательства по открытию дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения в Донбассе.

Напомним, также Украина отказалась от обмена пленными с ДНР по формуле «10 на 8», предложенной в ходе конференции Контактной группы по урегулированию в Донбассе.