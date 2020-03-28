Археологи обнаружили новый подвид динозавров
28.03.2020, 2:25, Новости дня
Ученые обнаружили неизвестный науке подтип динозавра на территории Альбукерке.
Американские археологи обнаружили кости доисторического животного и сделали их анализ. Выяснилось, что останки принадлежали виду, который значительно отличался от собратьев. Найденные останки с необычной формой головы ученые отнесли к семейству цератопсидов.
Представители этого вида жили около 70 миллионов лет назад и отличались массивным телосложением, а также особенным кожным покровом и строением костей.
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