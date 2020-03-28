Археологи обнаружили новый подвид динозавров

28.03.2020, 2:25, Новости дня

Ученые обнаружили неизвестный науке подтип динозавра на территории Альбукерке.

Американские археологи обнаружили кости доисторического животного и сделали их анализ. Выяснилось, что останки принадлежали виду, который значительно отличался от собратьев. Найденные останки с необычной формой головы ученые отнесли к семейству цератопсидов.

Представители этого вида жили около 70 миллионов лет назад и отличались массивным телосложением, а также особенным кожным покровом и строением костей.