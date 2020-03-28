 

В Черном море прекращены поиски пилота Су-27

28.03.2020, 2:21, Новости дня

Длившиеся двое суток поиски пилота самолета Су-27 в Черном море прекращены.

Источник в экстренных службах сообщил, что на поверхности продолжать поиски не будут не будут, но подводные поиски с самолета продолжатся, передает ТАСС.

На поверхности моря за двое суток поисков не были обнаружены ни следы самолета, ни пилот. Поиски усложняли погодные условия в регионе.

25 марта Минобороны РФ сообщило о падении в Черное море самолета Су-27. Это произошло в 50 километрах от Феодосии.



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