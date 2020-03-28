Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры
28.03.2020, 2:21, Новости дня
Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц португальского острова Мадейра.
Об этом рассказал региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос. Он подтвердил, что футболист сборной Португалии и органы здравоохранения страны находятся на постоянной связи, передает РИА Новости.
По последним данным ВОЗ, общее число заболевших превысило 509 тысяч случаев, больше 23 тысяч человек скончались.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет