Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов ИВЛ для больниц Мадейры

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28.03.2020, 2:21, Новости дня

Криштиану Роналду приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц португальского острова Мадейра.

Об этом рассказал региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской обороны Педро Рамос. Он подтвердил, что футболист сборной Португалии и органы здравоохранения страны находятся на постоянной связи, передает РИА Новости.

По последним данным ВОЗ, общее число заболевших превысило 509 тысяч случаев, больше 23 тысяч человек скончались.

 



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