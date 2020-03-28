 

В пунктах въезда и выезда на Донбассе оккупанты готовят провокации – штаб ООС

28.03.2020, 2:20, Новости дня

Боевики на Донбассе собираются устроить провокации в контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ). Об этом в Facebook проинформировал 27 марта пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“28 марта представители российско-террористической администрации планируют организовать постановочную провокационную ситуацию в одном из КПВВ. Оккупанты уже подготовили несколько автобусов (по 10–20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть в один из КПВВ и инсценировать конфликт с “преступным недопуском граждан Украины домой”. При этом освещать данную провокацию должны специально приглашенные российские пропагандисты”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что “российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества”.

“Для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Однако командованием Объединенных сил делаются исключения при наличии у людей критических жизненных ситуаций или обстоятельств гуманитарного характера. Такой гуманный подход вызывает недовольство у вооруженных формирований РФ”, – объяснили в пресс-службе.

В штабе не уточнили, в каком КПВВ может произойти провокация.

Окупанти готують провокації на контрольних пунктах в’їзду-виїзду #ООС #Операція_ОСДля протидії поширенню…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Reede, 27. märts 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02 / Marianne – будь Ассанж русским или китайцем, его сочли бы отважным диссидентом

06.02 / Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с сенсором на 64 Мп

26.02 / Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России

11.02 / В сети опубликовали фотографию «заряженного» Cupra Leon

23.03 / Директор ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса ускоряется

23.02 / Гаджеты: Смартфон Huawei P40 Pro может получить супербыстрый Wi-Fi

19.02 / Французы в рамках проекта “Крымская война” проведут исследования на полуострове

26.03 / В Казахстане предотвратили теракт

22.03 / Times – элитный британский колледж из-за карантина открывает двери для небогатых детей

20.03 / Опубликован рендер смартфона Redmi K30 Pro

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска