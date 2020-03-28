В пунктах въезда и выезда на Донбассе оккупанты готовят провокации – штаб ООС

28.03.2020, 2:20, Новости дня

Боевики на Донбассе собираются устроить провокации в контрольных пунктах въезда и выезда (КПВВ). Об этом в Facebook проинформировал 27 марта пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“28 марта представители российско-террористической администрации планируют организовать постановочную провокационную ситуацию в одном из КПВВ. Оккупанты уже подготовили несколько автобусов (по 10–20 гражданских лиц в каждом), которые должны прибыть в один из КПВВ и инсценировать конфликт с “преступным недопуском граждан Украины домой”. При этом освещать данную провокацию должны специально приглашенные российские пропагандисты”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС отметили, что “российская оккупационная власть в очередной раз решила прибегнуть к провокациям, направленным на дискредитацию Украины в глазах мирового сообщества”.

“Для противодействия распространению коронавирусной инфекции с 21 марта временно приостановлен пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Однако командованием Объединенных сил делаются исключения при наличии у людей критических жизненных ситуаций или обстоятельств гуманитарного характера. Такой гуманный подход вызывает недовольство у вооруженных формирований РФ”, – объяснили в пресс-службе.

В штабе не уточнили, в каком КПВВ может произойти провокация.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.